СМИ: ЦРУ напрямую участвует в операциях против картелей в Мексике По данным CNN, ЦРУ участвовало в ряде силовых операций, включая подрыв автомобиля

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США напрямую вовлечено в проведение силовых операций против картелей на мексиканской территории.

Как сообщило CNN со ссылкой на осведомленные источники, ЦРУ было задействовано в ряде операций, включая подрыв автомобиля 28 марта на шоссе в Мехико, в результате которого погиб Франсиско Бельтран по прозвищу «Эль Пайин», являвшийся одним из средних звеньев картеля «Синалоа», а также его водитель.

Источники утверждают, что степень участия ЦРУ в этих операциях переросла от простого обмена разведывательными данными и оказания общей поддержки до прямого участия в ликвидационных операциях.

Кроме того, по данным источников, основная стратегия ЦРУ заключается в выявлении слабых мест в картелях и систематическом уничтожении ключевых фигур низшего звена, играющих важную роль в попытках наркотрафика.

Другой источник отметил, что доля силовых операций ЦРУ в последние годы значительно возросла. «Это существенное расширение того, что ЦРУ готово делать на территории Мексики», - говорится в сообщении.