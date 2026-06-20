Неназванный американский чиновник утверждает, что спецпосланник президента США отправился в Швейцарию, где, как ожидается, может пройти первый раунд переговоров по возможному соглашению между США и Ираном

СМИ: Уиткофф отправился в Швейцарию для возможных переговоров с Ираном Неназванный американский чиновник утверждает, что спецпосланник президента США отправился в Швейцарию, где, как ожидается, может пройти первый раунд переговоров по возможному соглашению между США и Ираном

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направился в Швейцарию для возможных переговоров с Ираном. С таким утверждением выступил американский новостной портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Чиновник заявил, что Уиткофф отправился в Швейцарию, где, как ожидается, может пройти первый раунд переговоров по возможному соглашению между США и Ираном.

По словам чиновника, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, уже находится в Швейцарии.

В свою очередь другой источник на условиях анонимности сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планировал прибыть в Швейцарию сегодня, однако эти планы могут измениться.

Источник из одной из стран-посредников также утверждает, что Аракчи сообщил своим коллегам, что режим прекращения огня в Ливане является для Ирана «жизненно важным вопросом» и имеет решающее значение для американо-иранских переговоров.

Другой источник заявил, что иранская сторона настаивает на соблюдении условий перемирия до возможной поездки в Швейцарию.

Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

После подписания меморандума стороны, как ожидается, в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций с целью достижения окончательного соглашения.