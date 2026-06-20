СМИ: Уиткофф отправился в Швейцарию для возможных переговоров с Ираном

Irmak Akcan, Olga Keskin
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направился в Швейцарию для возможных переговоров с Ираном. С таким утверждением выступил американский новостной портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Чиновник заявил, что Уиткофф отправился в Швейцарию, где, как ожидается, может пройти первый раунд переговоров по возможному соглашению между США и Ираном.
По словам чиновника, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, уже находится в Швейцарии.
В свою очередь другой источник на условиях анонимности сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планировал прибыть в Швейцарию сегодня, однако эти планы могут измениться.
Источник из одной из стран-посредников также утверждает, что Аракчи сообщил своим коллегам, что режим прекращения огня в Ливане является для Ирана «жизненно важным вопросом» и имеет решающее значение для американо-иранских переговоров.
Другой источник заявил, что иранская сторона настаивает на соблюдении условий перемирия до возможной поездки в Швейцарию.
Соглашение между Ираном и США
14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.
Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.
Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.
После подписания меморандума стороны, как ожидается, в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций с целью достижения окончательного соглашения.