СМИ: Трамп «резко» раскритиковал Нетаньяху из-за ситуации в Ливане Axios сообщает, что президент США выразил недовольство действиями Израиля в Ливане и обвинил Нетаньяху в эскалации напряженности

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко раскритиковал его за обострение ситуации в Ливане и заявил: «Если бы не я, ты был бы сейчас в тюрьме», пишет американский новостной портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Трамп открыто выразил недовольство тем, что Израиль в последние дни усилил напряженность в Ливане, что, по его мнению, подрывает переговорный процесс с Ираном. Утверждается, что президент США сказал Нетаньяху: «Ты сошел с ума».

Согласно публикации, Трамп также упомянул расследования по делам о коррупции в отношении Нетаньяху и заявил: «Если бы не я, ты был бы сейчас в тюрьме». Один из источников сообщил, что американский лидер также сказал израильскому премьеру: «Я тебя спасаю. Сейчас тебя все ненавидят, и из-за этого все ненавидят Израиль».

После разговора с Нетаньяху Трамп опубликовал заявление в социальной сети.

Он отметил, что провел с израильским премьером «очень хороший» разговор, и сообщил, что Израиль не будет направлять войска в Бейрут, а если какие-либо подразделения уже выдвинулись, то они были отозваны.

Трамп также заявил, что вел непрямые контакты с «Хезболлой» и добавил: «Они также согласились на прекращение всех столкновений. Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль».