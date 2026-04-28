СМИ: Трамп не поддержал предложение Ирана по Ормузскому проливу Открытие Ормузского пролива до урегулирования разногласий может «ослабить рычаги давления» США - CNN

Президент США Дональд Трамп, как утверждается, не поддержал предложение Ирана отложить переговоры по ядерной программе на более поздний этап в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Об этом CNN сообщили два чиновника, знакомые с ситуацией. По их словам, Тегеран предложил Вашингтону возобновить проход через Ормузский пролив при условии, что обсуждение вопросов, связанных с иранской ядерной программой, будет перенесено на следующий этап переговоров.

Собеседники телеканала утверждают, что президент Трамп «не отнесся положительно» к данной инициативе. По их оценке, открытие Ормузского пролива до урегулирования разногласий по ядерной тематике может «ослабить рычаги давления» США.

Накануне сообщалось, что Иран представил Соединенным Штатам новое предложение по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, предложив перенести обсуждение ядерной программы на последующие этапы переговорного процесса.

Закрытие Ираном Ормузского пролива и морская блокада США

После начала войны, вспыхнувшей 28 февраля вслед за совместными ударами США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов мировых поставок энергоресурсов. На этом фоне цены на нефть выросли почти на 65 % по сравнению с довоенным уровнем.

После соглашения о прекращении огня между США и Ираном, достигнутого 8 апреля, переговоры при посредничестве Пакистана не принесли результата. В связи с этим президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о введении морской блокады Ирана, после чего американские силы начали перехватывать связанные с Ираном суда, входящие и выходящие из Ормузского пролива.

17 апреля, после достижения режима прекращения огня в Ливане, Иран заявил, что на период действия перемирия коммерческие суда смогут проходить через Ормузский пролив при координации с иранскими военно-морскими силами. Однако после заявления США о продолжении морской блокады Тегеран вновь ввел ограничения на проход через пролив.

На фоне эскалации США атаковали и захватили несколько иранских торговых судов в Оманском заливе и Индийском океане. В ответ Иран задержал ряд судов вблизи Ормузского пролива, включая некоторые, связанные с Израилем.