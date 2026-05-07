СМИ: Трамп ждет «дипломатического прорыва» с Ираном до конца визита в КНР Официальный визит президента США в Китай запланирован на 14–15 мая

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «дипломатический прорыв» по финальному соглашению с Ираном, которое включило бы предложенную мирную рамочную программу. Как ожидается, это должно произойти до завершения его официального визита в Китай на следующей неделе.

Как сообщает платформа Axios со ссылкой на осведомленных чиновников, глава Белого дома ждет от Тегерана ответа относительно подписания меморандума о взаимопонимании в течение ближайших 24–48 часов.

«Мы не так далеки от соглашения, но его пока нет», — приводит Axios слова одного из чиновников.

В то же время некоторые американские чиновники выражают сомнения в том, что итоговое соглашение, охватывающее предложенную мирную рамочную программу, действительно будет достигнуто.

Отмечается, что, если договоренность не будет заключена до завершения официального визита Трампа в Китай, намеченного на следующую неделю, президент США может отдать распоряжение о нанесении удара по территории Исламской Республики.

Визит Дональда Трампа в Китай запланирован на 14–15 мая.

Продуктивные переговоры и одна неделя

Выступая перед журналистами в Белом доме и отвечая на вопросы, касающиеся иранского досье, Трамп ранее заявил, что США удалось добиться прогресса в продолжающихся переговорах с Ираном.

«Они хотят заключить с нами сделку. За последние 24 часа у нас были очень продуктивные переговоры с Ираном, и очень вероятно, что мы достигнем соглашения», — сказал американский лидер.

В телефонном разговоре с Бретом Байером из телеканала Fox News на вопрос о том, какой график он предусматривает в процессе достижения соглашения с Ираном, президент ответил, что ему нужна «одна неделя, чтобы все завершить».