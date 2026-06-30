СМИ: США требуют от Израиля одобрить план восстановления Газы даже без разоружения ХАМАС Согласно сообщению KAN, США передали Тель-Авиву документ с рядом требований касательно эксклава

США представили Израилю документ, излагающий требования относительно сектора Газа, в числе которых — «продолжение восстановительных работ, даже если ХАМАС не будет разоружен».

Как сообщает израильское государственное телевидение KAN, документ отражает давление со стороны Вашингтона, направленное на реализацию плана президента США Дональда Трампа, даже при условии, что ХАМАС не разоружится.

Сообщается, что США ожидают от Израиля письменного подтверждения по данному документу.

Официальных комментариев от США и Израиля по поводу этих утверждений не поступало.

Требования, содержащиеся в документе

Согласно публикации, данный документ включает положения, обязывающие Израиль разрешить реализацию инфраструктурных проектов в секторе Газа, включая водоснабжение, электричество и другие услуги.

Кроме того, предусматривается переселение жителей районов, находящихся под контролем ХАМАС, на территории, подведомственные «Совету мира», до конца 2026 года.

Документ также обязывает создать центральный штаб для технократического правительства, разрешить строительство баз для «Международных сил стабильности», восстановить Европейскую госпиталь, обеспечить ввоз строительных материалов и медицинского оборудования, а также создать коридор для доступа к госпиталю из районов, подконтрольных ХАМАС.

От Израиля требуется, чтобы он обеспечил передачу налоговых поступлений Палестинской администрации, касающихся Газы, в адрес «Совета мира», а также признал технократическое правительство в качестве «суверенного органа власти».

Кроме того, предполагается, что Израиль разрешит работу сети 4G, которая в настоящее время запрещена в Газе, и объявит условную амнистию для тех, кто сдаст оружие и обязуется придерживаться мира. Согласно документу, «Совет мира» должен будет контролировать цепочки поставок, топливо и финансовые платежи, а также работать над снижением налогов, взимаемых ХАМАС.

Как следует из публикации, из данного документа вытекает, что США дают Израилю понять, что вариант возобновления боевых действий в Газе больше не рассматривается и настало время продвигать альтернативную форму управления, даже если ХАМАС откажется сдавать оружие.

Структуры переходного периода управления Газой, включающие «Совет мира», «Национальный административный комитет Газы» и «Международные силы стабильности», были объявлены Белым домом 16 января.

