Разведка предупреждала о необходимости пересмотреть цели, однако удар по школе был нанесен дважды с интервалом в 40 минут

СМИ: США проигнорировали предупреждения разведки перед ударом по школе в Иране Разведка предупреждала о необходимости пересмотреть цели, однако удар по школе был нанесен дважды с интервалом в 40 минут

США проигнорировали разведывательные доклады, касавшиеся удара по начальной школе в городе Минаб на юго-востоке Ирана, в результате которого в феврале погибли 168 детей.

По данным CNN, ссылающегося на трех источников, знакомых с ситуацией, высокопоставленные командиры армии США не учли данные из базы, указывавшие на то, что разведывательная информация о целях в Иране была сильно устаревшей.

Сообщения, которыми обменивались представители разведки и военные должностные лица, содержали рекомендации о пересмотре целей, определенных на основе разведданных многолетней давности.

Один из источников, говоря об американских военных, заявил, что через несколько дней после удара они поняли, какую ошибку совершили.

В первые часы войны, начавшейся 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану, была атакована начальная школа для девочек в городе Минаб провинции Хормозган. Сообщалось, что в результате удара погибли более 180 человек, в том числе 168 детей. Позднее стало известно, что удар был нанесен США, а школа была поражена дважды с интервалом в 40 минут.

Ответственный за удар командующий CENTCOM Брэд Купер, выступая в Конгрессе, утверждал, что школа находилась на территории «действующей ракетной базы Корпуса стражей исламской революции».