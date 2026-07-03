СМИ: США предупредили Иран о возможных планах Израиля по убийству высокопоставленных чиновников

Can Hasasu, Elmira Ekberova
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Администрация США якобы через непрямые каналы предупредила Иран о возможных планах Израиля по ликвидации высокопоставленных иранских чиновников, чтобы не допустить срыва дипломатических переговоров с Тегераном.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников.
По данным издания, администрация президента Дональда Трампа, продолжая дипломатические усилия, направленные на прекращение войны с Ираном и возобновление международного судоходства через Ормузский пролив, выражала обеспокоенность тем, что Израиль может сделать мишенью главных иранских переговорщиков.
Как утверждается в публикации, Вашингтон был категорически против возможных покушений, в частности на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа. В связи с этим весной США якобы через посредников предупредили Тегеран о предполагаемых намерениях Израиля.
«Если вы убьете этих людей, вы устраните и прагматиков», — заявил на условиях анонимности один из американских чиновников.
По информации газеты, начиная с марта, когда администрация Трампа приступила к рассмотрению дипломатических вариантов прекращения войны, американские представители также передавали израильской стороне сигналы о недопустимости продолжения ликвидаций представителей политического руководства Ирана.
По мнению аналитиков, необходимость направлять подобные предупреждения Тегерану свидетельствует о существующих разногласиях между США и Израилем, а также об ограниченном влиянии администрации Трампа на израильское правительство.
Бывший сотрудник Госдепартамента США Аарон Дэвид Миллер заявил, что это указывает на расхождение военных целей Вашингтона и Израиля. По его словам, премьер-министр Израиля, судя по всему, намерен помешать любому переговорному процессу, который могут инициировать США.
В свою очередь представитель Белого дома заявил газете: «Президент хочет, чтобы мирный процесс работал».
Ранее о обеспокоенности США предполагаемыми планами Израиля по ликвидации иранских чиновников сообщала и газета The New York Times.
По данным The Washington Post, после начала военных операций США и Израиля против Ирана Израиль нанес удары по многочисленным иранским политическим и военным деятелям, тогда как американские военные сосредоточились на ослаблении военно-морского потенциала и ракетных возможностей Ирана.
Издание также утверждает, что первоначально США и Израиль разделяли цель смены власти в Иране, однако после того как американские чиновники пришли к выводу, что политическое и военное руководство в Тегеране сохранит власть, подходы двух стран начали расходиться.
Кроме того, по утверждению газеты, ликвидация Израилем в середине марта высокопоставленного иранского чиновника по вопросам национальной безопасности Али Лариджани еще больше углубила разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом.