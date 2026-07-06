СМИ: США намерены потребовать от Израиля пресечь насилие против палестинцев на Западном берегу

Said Amori, Esat Fırat, Elmira Ekberova
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Администрация США намерена во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на следующей неделе официально потребовать от Израиля принять меры для прекращения насилия со стороны израильских поселенцев и нарушений со стороны армии в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13 со ссылкой на американские источники.
По данным телеканала, администрация США выражает глубокую обеспокоенность ростом насилия в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу.
Сообщается, что Вашингтон готовит официальный перечень требований к израильским властям, включающий меры по прекращению нападений со стороны израильских поселенцев, захвативших палестинские земли, а также нарушений, совершаемых израильскими военнослужащими в отношении палестинцев.
Как утверждает телеканал, эти вопросы будут напрямую подняты в ходе встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая состоится в Вашингтоне на следующей неделе.
По информации источников, в Вашингтоне считают, что ситуация на Западном берегу требует более жесткого контроля. США также намерены запросить у Израиля официальные отчеты и разъяснения о принимаемых юридических мерах и ходе расследований подобных инцидентов.
Кроме того, как отмечается в публикации, США намерены призвать Израиль облегчить передвижение через военные контрольно-пропускные пункты на Западном берегу, принять экономические меры в поддержку Палестинской администрации и ограничить проявления насилия, способные привести к дальнейшей эскалации в регионе.
Согласно данным Комитета по борьбе со стеной и поселениями при Организации освобождения Палестины (ООП), только в мае израильские военные и поселенцы совершили 1 659 нападений на палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.
Из них 1 108 были совершены израильскими военнослужащими, а 551 — израильскими поселенцами.
По данным комитета, среди нарушений зафиксированы случаи физического насилия, выкорчевывания деревьев, поджогов сельскохозяйственных угодий, препятствования доступу фермеров к их землям, конфискации имущества, а также сноса жилых домов и сельскохозяйственных объектов.
По официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате эскалации действий израильской армии и насилия со стороны поселенцев на Западном берегу погибли 1 173 палестинца, еще 12 666 получили ранения. За тот же период около 23 тысяч палестинцев были задержаны, а 33 тысячи — вынуждены покинуть свои дома.