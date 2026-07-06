По данным израильских СМИ, соответствующие требования Вашингтон планирует озвучить во время предстоящей встречи Трампа и Нетаньяху

СМИ: США намерены потребовать от Израиля пресечь насилие против палестинцев на Западном берегу По данным израильских СМИ, соответствующие требования Вашингтон планирует озвучить во время предстоящей встречи Трампа и Нетаньяху

Администрация США намерена во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на следующей неделе официально потребовать от Израиля принять меры для прекращения насилия со стороны израильских поселенцев и нарушений со стороны армии в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13 со ссылкой на американские источники.

По данным телеканала, администрация США выражает глубокую обеспокоенность ростом насилия в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу.

Сообщается, что Вашингтон готовит официальный перечень требований к израильским властям, включающий меры по прекращению нападений со стороны израильских поселенцев, захвативших палестинские земли, а также нарушений, совершаемых израильскими военнослужащими в отношении палестинцев.

Как утверждает телеканал, эти вопросы будут напрямую подняты в ходе встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

По информации источников, в Вашингтоне считают, что ситуация на Западном берегу требует более жесткого контроля. США также намерены запросить у Израиля официальные отчеты и разъяснения о принимаемых юридических мерах и ходе расследований подобных инцидентов.

Кроме того, как отмечается в публикации, США намерены призвать Израиль облегчить передвижение через военные контрольно-пропускные пункты на Западном берегу, принять экономические меры в поддержку Палестинской администрации и ограничить проявления насилия, способные привести к дальнейшей эскалации в регионе.

Согласно данным Комитета по борьбе со стеной и поселениями при Организации освобождения Палестины (ООП), только в мае израильские военные и поселенцы совершили 1 659 нападений на палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Из них 1 108 были совершены израильскими военнослужащими, а 551 — израильскими поселенцами.

По данным комитета, среди нарушений зафиксированы случаи физического насилия, выкорчевывания деревьев, поджогов сельскохозяйственных угодий, препятствования доступу фермеров к их землям, конфискации имущества, а также сноса жилых домов и сельскохозяйственных объектов.

По официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате эскалации действий израильской армии и насилия со стороны поселенцев на Западном берегу погибли 1 173 палестинца, еще 12 666 получили ранения. За тот же период около 23 тысяч палестинцев были задержаны, а 33 тысячи — вынуждены покинуть свои дома.