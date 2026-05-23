СМИ: США и Иран близки к заключению соглашения о прекращении войны В субботу, 24 мая Трамп заявил CBS News, что стороны «значительно приблизились» к соглашению о прекращении войны с Ираном

США и Иран близки к заключению соглашения о прекращении войны между двумя странами, сообщают в субботу, 24 мая американские СМИ.



По данным Axios, оставшиеся разногласия в соглашении касаются «формулировок»; при этом издание отмечает, что президент Дональд Трамп «не принял окончательного решения» по поводу соглашения.



Отдельно газета The Washington Times передала, что Вашингтон и Тегеран, как ожидается, объявят о завершении работы над проектом мирного соглашения к воскресенью.



Ранее в субботу Трамп заявил CBS News, что стороны «значительно приблизились» к соглашению о прекращении войны с Ираном.



США и Иран ведут переговоры через Исламабад, обмениваясь предложениями и контрпредложениями по поводу возобновления работы Ормузского пролива, устранения опасений по поводу ядерной программы Тегерана и снятия санкций.