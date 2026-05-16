СМИ: США и Израиль готовят возможные удары по Ирану «в ближайшие недели» По данным The New York Times, рассматриваются варианты авиаударов и возможных спецопераций, включая действия против ядерной инфраструктуры

США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможным военным действиям против Ирана, которые могут начаться «уже на следующей неделе», пишет The New York Times.

Источники издания, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что речь идет о «самых масштабных подготовительных мерах» с момента вступления в силу перемирия.

По их словам, в случае решения президента США Дональда Трампа возобновить военные действия рассматриваются несколько сценариев.

Одним из вариантов является нанесение более интенсивных ударов по военным и инфраструктурным объектам Ирана. Другой сценарий предполагает проведение спецопераций с целью изъятия ядерных материалов.

Сообщается, что в марте часть подразделений спецназа была переброшена в регион для подготовки подобных действий.

Источники также заявляют, что подобная операция несет высокий риск потерь и может оказаться крайне сложной даже при поддержке США и Израиля.

По данным NYT, в регионе находятся около 5 тысяч морских пехотинцев США и примерно 2 тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, ожидающих приказа.

В случае принятия решения они могут быть задействованы, в том числе для операций на ядерном объекте в иранском городе Исфахан, а также потенциально для попыток контроля над островом Харг — ключевым узлом экспорта нефти Ирана.