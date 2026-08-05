По сравнению с довоенными запасами армия США израсходовала почти четыре пятых ракет комплекса ПРО THAAD

СМИ: США израсходовали почти 80% ракет для одной из ключевых систем ПРО По сравнению с довоенными запасами армия США израсходовала почти четыре пятых ракет комплекса ПРО THAAD

Американские военные командиры предупредили, что запасы боеприпасов Пентагона находятся на «опасно низком» уровне, при этом армия США, как утверждается, израсходовала почти 80% ракет-перехватчиков для одной из ключевых систем противоракетной обороны.

Как сообщили CNN несколько источников, знакомых с ситуацией, в ходе взаимных ударов между США и Ираном американские военные израсходовали около 80% ракет, предназначенных для одной из важнейших систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Два источника, ознакомленные с последним отчетом об инвентаризации, утверждают, что по сравнению с довоенными запасами армия США израсходовала почти четыре пятых ракет комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также около половины ракет-перехватчиков Patriot с начала боевых действий.

«По словам источника, знакомого с последними внутренними отчетами Пентагона, в ходе конфликта армия США использовала «почти все» свои высокоточные дальнобойные ракеты класса «земля – воздух»», - отмечается в заявлении.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), до начала войны с Ираном на вооружении США находилось около 2,2 тыс. ракет Patriot и 452 ракеты THAAD.

В то же время американские СМИ сообщали об обеспокоенности некоторых стран Персидского залива, которые недавно стали целями Ирана из-за предоставления своих баз США. В этих странах опасались, что в случае дальнейшей эскалации конфликта президентом Дональдом Трампом нехватка средств противовоздушной обороны может негативно сказаться на их способности отражать возможные ответные удары Ирана.

Вопрос о запасах боеприпасов вновь оказался в центре внимания незадолго до того, как Трамп в минувшие выходные решил отменить новые удары по Ирану.

- Удары, запланированные на выходные, были отменены

По данным нескольких источников CNN, поступавшие в последнее время предупреждения о нехватке боеприпасов, разведывательная информация о возможных негативных последствиях ударов по критически важной инфраструктуре Ирана, включая объекты энергетики, а также опасения стран Персидского залива стали одними из факторов, из-за которых Пентагон отказался от запланированных на выходные атак на Иран, несмотря на то что окончательное разрешение на проведение операции уже было получено.

По словам высокопоставленного представителя республиканской администрации, пожелавшего остаться неназванным, Трамп решил отказаться от нового удара по Ирану после переговоров с союзниками США на Ближнем Востоке в субботу.

Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире и располагают всем необходимым для проведения операций в то время и в том месте, которые выберет президент», - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, в свою очередь.

CNN отмечает, что сохраняющаяся обеспокоенность по поводу запасов ракет «подчеркивает серьезность их дефицита и ставит под вопрос способность США вести длительную кампанию против Ирана».

Кроме того, в материале приводится оценка Центра стратегических и международных исследований, согласно которой восстановление запасов ракет THAAD до уровня, существовавшего до начала войны с Ираном, может занять «три года или более».