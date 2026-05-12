СМИ: США добились прогресса в переговорах с Данией о новых базах в Гренландии В Белом доме подтвердили, что контакты с Данией и Гренландией ведутся на высоком уровне

США добились прогресса в переговорах с Данией о строительстве трех новых военных баз в Гренландии, сообщает BBC со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников телеканала, Вашингтон намерен усилить свое военное присутствие на острове и создать базы на юге Гренландии, которые будут считаться «суверенной территорией США».

Основная задача новых объектов — следить за возможной активностью кораблей Китая и России в Северной Атлантике.

Источники отмечают, что за последние месяцы стороны значительно продвинулись в переговорах, однако окончательных соглашений пока не достигнуто. Количество баз также может быть пересмотрено.

В Белом доме подтвердили, что контакты с Данией и Гренландией ведутся на высоком уровне и движутся «в правильном направлении». В МИД Дании также заявили, что дипломатический процесс продолжается.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл ситуацию вокруг Гренландии вопросом национальной безопасности и заявлял о необходимости «обеспечить контроль» над островом. Эти заявления вызывали резкую критику со стороны автономной территории.

В настоящее время США располагают на северо-западе Гренландии одной военной базой — космическим центром «Питуффик», который используется для наблюдения за ракетной активностью в регионе.