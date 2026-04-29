СМИ: стоимость «Золотого флота» Трампа превысит 17 млрд $

Стоимость первого военного корабля «класса Трампа», о создании которого объявил президент США Дональд Трамп, превысит 17 млрд долларов.

Как сообщает платформа Axios со ссылкой на бюджетные документы, стоимость новых военных кораблей, которые Трамп представил общественности в декабре 2025 года под названием «Золотой флот», продолжает вызывать интерес.

По данным издания, стоимость первого корабля «класса Трампа» превысит 17 млрд долларов.

Покинувший свой пост на прошлой неделе министр ВМС США Джон Фелан ранее заявил журналистам, что власти намерены «начать рационализировать» расходы на строительство новых кораблей.

Фелан сообщил, что ведутся переговоры с двумя различными поставщиками, отметив, что расчеты стоимости будут зависеть от возможностей судостроительных верфей.

«Мы рассматриваем несколько различных способов снижения нагрузки на промышленный сектор», - сказал он.

Министр ВМС США Джон Фелан покинул свой пост 23 апреля.

«Золотой флот»

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года объявил о начале строительства военных кораблей нового поколения для «Золотого флота».

Трамп назвал корабли «класса Трампа» «самыми мощными военными кораблями в истории США» и заявил, что первые два судна планируется передать флоту в течение 2,5 лет.

«Мы называем это «Золотым флотом» и строим его для ВМС США. Эти корабли нам крайне необходимы. Часть нашего флота устарела, изношена и больше не отвечает современным требованиям. Сегодня я с большой гордостью объявляю, что одобрил строительство двух крупнейших новых военных кораблей, которые мы когда-либо создавали», - заявил Трамп.

Американские СМИ ранее сообщали, что новые корабли будут иметь водоизмещение около 30 тыс. тонн, а ВМС США планируют получить от 20 до 25 таких кораблей.