Вашингтон предпринял шаги для привлечения 94-летнего Рауля Кастро к суду в связи с инцидентом в 1996 году

СМИ сообщили о подготовке США к судебному преследованию бывшего президента Кубы Вашингтон предпринял шаги для привлечения 94-летнего Рауля Кастро к суду в связи с инцидентом в 1996 году

США, как утверждается, готовят обвинительное заключение для судебного преследования бывшего президента Рауля Кастро, одного из символов Кубы, который на протяжении десятилетий входил в руководство страны.

Как сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с вопросом, Вашингтон предпринял шаги для привлечения 94-летнего Кастро к суду в связи с инцидентом со сбитыми самолетами в 1996 году.

Американский чиновник заявил, что подготовленное обвинительное заключение касается крушения в 1996 году самолетов, принадлежавших неправительственной организации Brothers to the Rescue, созданной во Флориде кубинскими эмигрантами, выступавшими против властей Кубы.

По словам чиновника, в отношении Рауля Кастро подготовлено обвинительное заключение, которое сначала должно быть представлено на утверждение большого жюри.

Рауль Кастро, один из архитекторов Кубинской революции, занял пост председателя Госсовета Кубы после того, как его старший брат Фидель Кастро в 2008 году оставил должность по состоянию здоровья. В 2018 году Рауль Кастро передал власть Мигелю Диас-Канелю.

Нефтяные ограничения США против Кубы



В последнее время США усиливают давление на Кубу. Президент Дональд Трамп 30 января подписал указ, предусматривающий введение таможенных пошлин на все товары из стран, которые продают или поставляют нефть Кубе.

В Белом доме утверждали, что это решение направлено на защиту интересов США в сфере национальной безопасности и внешней политики от «вредоносных действий и политики» Кубы.

1 февраля Трамп заявил о начале переговоров с кубинскими властями по вопросу регулирования поставок нефти, однако Куба это опровергла.

Правительство страны ввело в действие чрезвычайный пакет мер, чтобы обеспечить устойчивость экономики в условиях отсутствия внешних поставок нефти.