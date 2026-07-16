Сближение Турции и Египта пока не представляет прямой угрозы интересам Греции, однако является фактором, усиливающим беспокойство - пишет газета «Катимерини»

СМИ: Сближение Турции и Египта в сфере обороны вызывает беспокойство в Афинах Сближение Турции и Египта пока не представляет прямой угрозы интересам Греции, однако является фактором, усиливающим беспокойство - пишет газета «Катимерини»

Греческая газета «Катимерини» написала, что сближение Турции и Египта в сфере обороны, наблюдавшееся в последнее время, вызывает беспокойство в Греции.

В статье под заголовком «Турция и Египет сближаются в сфере обороны» газета сообщает, отмечает, что 13 июля глава Управления оборонной промышленности администрации президента Турецкой Республики Халук Гёргюн встретился с министром обороны и военного производства Египта генерал-лейтенантом Эшрефом Салимом Захиром, и ссылается на письмо о намерениях, подписанное между двумя странами, которое определит рамки сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

В данной новости, где также обращается внимание на контакты Захира в Турции в сфере оборонной промышленности, отмечается, что Египет стремится стать центром производства беспилотных летательных аппаратов — одной из наиболее экспортируемых продукции турецкой оборонной промышленности.

Согласно авторам публикации, Турция и Египет проводят совместные учебные учения своих воздушных, морских и сухопутных сил, подчеркивается важность четырёхсторонней встречи, состоявшейся в Египте с участием Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. В ходе этой встречи Египет и Турция достигли согласия по многим вопросам, касающимся Ливии.

«Сближение Турции и Египта пока не представляет прямой угрозы интересам Греции, однако является фактором, усиливающим беспокойство в связи с потрясениями в геополитическом балансе региона», - пишет греческая газета.