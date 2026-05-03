СМИ: Самолет премьера Испании экстренно сел в Анкаре

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Испании Педро Санчес, вынужден был совершить незапланированную посадку в столице Турции Анкаре. Об этом сообщило официальное испанское информационное агентство EFE.

Причиной стали возникшие технические проблемы во время полета в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщается, неисправность не является серьезной, однако решение о посадке было принято в соответствии с протоколом безопасности.

Согласно сообщению, Санчес проведет ночь в Анкаре и вылетит в Ереван утром.



