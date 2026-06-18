СМИ: разговоры Трампа и Нетаньяху уже не такие дружеские, как раньше The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что американский лидер недоволен атаками Израиля на Ливан

Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перестали быть дружескими.

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), стремясь положить конец американо-израильско-иранской войне, которая обременяет экономику США, глава Белого дома позволял себе резкие высказывания в адрес Нетаньяху, который, по его мнению, подталкивает его к этому конфликту.

Сообщается, что в недавнем телефонном разговоре Трамп сказал Нетаньяху, «почему американские войска взрывают здания в Ливане и потребовал их прекратить».

В другой беседе, как утверждается, Трамп жаловался на то, что вызванный войной глобальный экономический спад может связать его имя с Великой депрессией 1930-х годов и Гербертом Гувером.

Один из источников, цитируемых в публикации, рассказал, что в ходе обсуждения положений, касающихся ядерного оружия, предшествовавшего заключению соглашения, Нетаньяху спросил Трампа: «Дональд, как ты это подтвердишь?». А в других беседах он призывал не доверять иранцам, ссылаясь на события прошлого.

Высокопоставленный представитель администрации США, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров глава израильского Кабмина настаивал на проведении дополнительных военных операций, и Трамп устал от этого. «Биби (Нетаньяху) объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, и что израильская разведка знает, как и когда это сделать. Президент слушает. Обычно разговоры проходят по одной и той же схеме», — отметил чиновник.

На просьбу прокомментировать эти утверждения, пресс-служба премьер-министра Израиля оставила запросы без ответа.

Официальный представитель Белого дома, в свою очередь, заявил, что «у Трампа прекрасные партнерские отношения с Нетаньяху и Израилем», однако подчеркнул, что «ни одна страна и ни один лидер не могут оказывать давление на президента Трампа, чтобы заставить его что-либо сделать».

Трамп стал скептически относиться к заявлениям Нетаньяху

Источники, внимательно следящие за ситуацией, отмечают, что президент США был более готов вступить в войну с Ираном, чем большинство его советников и чем ожидали израильтяне, и что Нетаньяху подготовил детальные планы атак на Иран и представил их президенту.

По словам источников, на начальном этапе Трамп с энтузиазмом обсуждал с Нетаньяху точность попаданий по целям, число убитых иранских лидеров и планы по следующим бомбардировкам. Однако по мере затягивания конфликта Трамп стал скептически относиться к некоторым утверждениям Нетаньяху и отклонил план по вводу вооруженных групп на территорию Ирана с целью свержения иранского правительства.

Источники также указывают, что больше всего американского лидера раздражало продолжение бомбардировок Израилем Ливана, несмотря на достижение прекращения огня. Сообщается, что в какой-то момент Трамп даже пригласил израильских и ливанских чиновников в Овальный кабинет, чтобы лично выступить посредником в достижении соглашения.