СМИ: Проект соглашения между США и Ираном предусматривает сотрудничество Тегерана и Омана в Ормузском проливе

Проект возможного соглашения между Ираном и США предусматривает сотрудничество между Тегераном и Оманом в сфере управления судоходством через Ормузский пролив, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, заявив, что ей удалось получить текст соглашения.

Согласно проекту, Иран обязуется в течение месяца вернуть количество коммерческих судов, проходящих через пролив, к уровню, существовавшему до начала напряженности, — сообщило в среду иранское информационное агентство Mizan со ссылкой на телекомпанию, добавив, что военные суда не подпадают под действие соглашения.

Согласно соглашению, США снимут морскую блокаду иранских портов, говорится в сообщении.

Вашингтон также «обязался вывести свои вооруженные силы с периферии Ирана», говорится в сообщении, при этом отмечается, что «требуется обсудить, включает ли этот пункт силы, развернутые в регионе, или силы, находящиеся на базах».

«Если окончательное соглашение будет достигнуто в течение 60 дней, оно будет утверждено в форме обязательной резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Соглашение пока не заключено, и «Иран не предпримет никаких шагов без реальной проверки», — добавляется в сообщении.

Региональная напряженность достигла пика 28 февраля, когда США и Израиль нанесли внезапные удары по Ирану, что вынудило Тегеран ответить массированным запуском дронов и ракет, поразивших цели по всему региону, а также перекрыть Ормузский пролив.

8 апреля благодаря посредничеству Пакистана вступило в силу перемирие, однако переговоры в Исламабаде не привели к заключению долгосрочного соглашения.

Позже президент США Дональд Трамп продлил перемирие на неопределенный срок, сохранив при этом блокаду судов, следующих в иранские порты или из них через этот стратегически важный водный путь, и периодически заявляя, что мирное соглашение близко.