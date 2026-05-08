СМИ: президент Ливана отказался от встречи с премьер-министром Израиля

Çağrı Koşak, Marina Mussa
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Президент Ливана Жозеф Аун отказался от возможной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посчитав, что она может нанести ущерб усилиям по обеспечению стабильности в стране. Об этом сообщили ливанские СМИ.
Газета Ad-Diyar со ссылкой на официальные источники опубликовала информацию о переговорном процессе между Бейрутом и Тель-Авивом, проходящем в США.
По данным издания, президент Ливана Аун сохраняет сдержанную позицию в отношении возможной встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху.
Как отмечается в публикации, ливанская сторона довела до американских официальных лиц, что встреча с Нетаньяху «может нанести ущерб нынешним усилиям по обеспечению стабильности». Вашингтон, по данным газеты, положительно воспринял такой подход.
В материале также подчеркивается, что Бейрут не ставит целью подписание мирного соглашения с Тель-Авивом. Основная задача ливанской стороны заключается в «обеспечении безопасности границ и территориальной целостности».
- Начавшиеся переговоры между Израилем и Ливаном
Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне 14 и 23 апреля провели встречи в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США.
Первая встреча, состоявшаяся в Государственном департаменте США, была охарактеризована как «самые высокоуровневые прямые переговоры» между сторонами с 1993 года.
Во встрече приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, а также послы Ливана и Израиля в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что с нетерпением ожидает возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна.
Представитель Госдепартамента США в комментарии «Анадолу» накануне сообщил, что третий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоится 14 или 15 мая.