СМИ: Предсмертная записка Эпштейна держится в секрете

Yasin Yorgancı, Abdulrahman Yusupov
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
В здании суда в Нью-Йорке хранится засекреченная предсмертная записка финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно изданию, ее обнаружил сокамерник финансиста Николас Тартаглионе в 2019 году.
Утверждается, что документ не был опубликован Минюстом США, несмотря на серию публикаций архива Эпштейна, насчитывающего миллионы страниц.
NYT не получилось обнаружить записку в рассекреченных материалах. По сведениямгазеты, записка была засекречена федеральным судьей в рамках уголовного дела сокамерника финансиста.
В Минюсте США сообщили The New York Times, что не ознакомились с ее содержанием. В случае, если записка действительно была написана Эпштейном, она могла бы пролить свет на его душевное состояние перед кончиной, отмечает издание.
Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвинили в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на тропическом острове. В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме.