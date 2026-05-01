СМИ: Предсмертная записка Эпштейна держится в секрете

В здании суда в Нью-Йорке хранится засекреченная предсмертная записка финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно изданию, ее обнаружил сокамерник финансиста Николас Тартаглионе в 2019 году.

Утверждается, что документ не был опубликован Минюстом США, несмотря на серию публикаций архива Эпштейна, насчитывающего миллионы страниц.

NYT не получилось обнаружить записку в рассекреченных материалах. По сведениямгазеты, записка была засекречена федеральным судьей в рамках уголовного дела сокамерника финансиста.

В Минюсте США сообщили The New York Times, что не ознакомились с ее содержанием. В случае, если записка действительно была написана Эпштейном, она могла бы пролить свет на его душевное состояние перед кончиной, отмечает издание.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвинили в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на тропическом острове. В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме.