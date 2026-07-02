Специалист по инфекционным заболеваниям Брендан Хили считает, что женщина могла заразиться во время трехмесячного путешествия по Индии

СМИ: после поездки в Индию у женщины обнаружили 38 паразитов в мозге Специалист по инфекционным заболеваниям Брендан Хили считает, что женщина могла заразиться во время трехмесячного путешествия по Индии

У жительницы Уэльса Лоури Денман обнаружили 38 паразитов в мозге из-за инфекции, которой, как предполагается, она заразилась после поездки в Индию в 2007 году.

Как сообщает BBC, специалист по инфекционным заболеваниям и микробиологии доктор Брендан Хили считает, что Денман могла заразиться во время трехмесячного путешествия по Индии, употребив свинину, содержащую микроскопические яйца ленточного червя.

Первые признаки заболевания у 42-летней Денман появились через три года после поездки - в 2010 году, когда она обнаружила в своем стуле ленточного червя длиной около одного метра. Ленточные черви - это плоские паразитические черви, обитающие в кишечнике человека и животных.

После этого Денман обратилась к врачу. Анализы не выявили никаких отклонений, однако в течение года у нее начались сильные головные боли, а в 2011 году произошел первый эпилептический приступ.

Позднее, по результатам сканирования мозга, у Денман выявили 38 паразитов.

После лечения противопаразитарными препаратами и стероидами ее состояние на некоторое время улучшилось. Однако затем ей снова стало хуже, и она шесть недель проходила лечение в нейропсихиатрической больнице. В этот период у нее наблюдались сильная тревожность, панические атаки и симптомы психоза.

Доктор Хили отметил, что случай Денман изучали специалисты в Великобритании и США. По его словам, это настолько редкий случай, что большинство инфекционистов не сталкиваются с подобным за всю свою карьеру.

С 2017 года у Денман не было приступов, а в 2022 году она вернулась к работе. При этом ей придется пожизненно принимать препараты от эпилепсии.