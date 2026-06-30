СМИ: подготовлен план поселений, охватывающий 100 точек на Западном берегу Разработанный поселенческими движениями план предусматривает размещение сил примерно в 100 стратегических точках, находящихся под контролем Палестинской администрации

Израиль, как утверждается, подготовил поселенческий план, предусматривающий установление контроля над около 100 стратегическими точками в зоне А на оккупированном Западном берегу реки Иордан, находящейся под управлением Палестинской администрации.

Как сообщает газета Israel Hayom, разработанный "поселенческими движениями" план направлен на коренное изменение карты Западного берега.

Отмечается, что план, подготовленный движениями "Союз поселенческих ферм" и "Форум Хабита (Родина)", описывает механизм развертывания сил примерно в 100 стратегических точках Западного берега в так называемый "день приказа" или "день реализации".

Подчеркивается, что эти стратегические точки расположены в зоне А, которая, согласно соглашениям в Осло, находится под административным и силовым контролем Палестинской администрации.

Утверждается, что данный план был представлен министрам израильского правительства, а также лицам, близким к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, и охватывает крупные палестинские города.

Председатель Совета по борьбе со стеной и еврейскими поселениями при Организации освобождения Палестины (ООП) Муайяд Шабан заявил, что этот план представляет собой опасный этап в процессе аннексии Израилем Западного берега.

По его словам, реализуемый "поселенческими движениями" план свидетельствует о качественном изменении поселенческой политики, направленной на разрушение палестинского географического пространства и лишение международных соглашений их значения.

Шабан отметил, что этот план нельзя рассматривать как самостоятельную инициативу маргинальных групп. По его мнению, он является частью более широких изменений, происходящих в Израиле, особенно на фоне правых правительств, поддерживающих аннексию палестинских территорий.

Он также заявил, что израильское правительство стремится подорвать основы существования палестинского народа путем фрагментации палестинских территорий, изоляции городов и деревень и превращения их в географически и политически разрозненные районы.

Шабан подчеркнул, что опасность плана выходит далеко за рамки его географических последствий и отражает растущее влияние поселенческих организаций в системе управления Израиля, где они переходят "от лоббистской деятельности к участию в процессе принятия решений".

По словам палестинского чиновника, превращение требований поселенцев в официально поддерживаемые и реализуемые планы свидетельствует об интеграции поселенческого проекта в государственные институты Израиля. Это, по его мнению, объясняет рост незаконной поселенческой деятельности и попыток установить контроль над стратегическими районами Западного берега.

Согласно Второму соглашению в Осло 1995 года, Западный берег разделен на три зоны: зона А находится под полным контролем Палестинской администрации, зона В — под палестинским гражданским управлением и израильским контролем в сфере безопасности, а зона С — полностью контролируется Израилем. Зона С занимает около 61% территории Западного берега.