По данным KAN, израильские военные готовятся к выводу войск из двух пилотных районов в рамках рамочного соглашения, достигнутого при посредничестве США

СМИ: Передача двух районов на юге Ливана под контроль армии может занять до трех недель По данным KAN, израильские военные готовятся к выводу войск из двух пилотных районов в рамках рамочного соглашения, достигнутого при посредничестве США

Передача Армией обороны Израиля контроля над двумя пилотными районами на юге Ливана ливанской армии в рамках рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне при посредничестве США, может занять до трех недель. Об этом сообщил израильский государственный телеканал KAN.

По данным телеканала, председатель Комитета по контролю за соблюдением режима прекращения огня, американский генерал Джозеф Клирфилд, посетил Израиль.

Отмечается, что на следующей неделе Клирфилд и его команда вновь прибудут в регион для подготовки плана вывода войск. По информации KAN, передача контроля над двумя определенными пилотными районами ливанской армии после вывода израильских войск может занять до трех недель.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля подготовила предложения относительно районов, из которых планируется вывод войск. Ожидается, что начальник Генерального штаба Эяль Замир представит их кабинету министров.

По данным телеканала, в секретном приложении к соглашению по безопасности между Израилем и Ливаном предусмотрено создание совместного механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что этот механизм будет обеспечивать координацию между армиями двух стран, в том числе в вопросах, связанных с шагами по ликвидации инфраструктуры «Хезболлы».

Кроме того, как утверждается, США будут утверждать состав участников механизма, чтобы исключить возможность получения «Хезболлой» доступа к передаваемой через него конфиденциальной информации. По данным телеканала, аналогичный механизм, созданный в 2024 году, оказался неэффективным из-за утечки информации к движению.

Израиль активизировал удары по Ливану 2 марта и занял обширную территорию на юге страны.

После пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, 26 июня стороны подписали рамочное соглашение, предусматривающее вывод израильских войск из двух пилотных районов на юге Ливана и передачу контроля над ними ливанской армии.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и сохраняет военное присутствие на юге Ливана, не завершив вывод войск из указанных районов.