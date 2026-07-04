14 июня стороны договорились в течение 60 дней обсудить снятие санкций с Ирана, ситуация в Ормузском проливе и ядерную программу

СМИ: переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане 14 июня стороны договорились в течение 60 дней обсудить снятие санкций с Ирана, ситуация в Ормузском проливе и ядерную программу

Переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане.



Согласно сообщению, опубликованному саудовским телеканалом «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники, переговоры между Ираном и США состоятся 11 июля в Пакистане.



В ходе встреч в Пакистане стороны обсудят вопросы снятия санкций с Ирана, размораживания замороженных активов и ядерную проблему.



Утверждается, что состав иранской делегации станет известен после завершения 9 июля траурных церемоний в память о бывшем лидере страны аятолле Али Хаменеи, погибшем в результате атак США и Израиля 28 февраля.



В соответствии с договоренностью, достигнутой между Ираном и США 14 июня, предполагалось, что стороны в течение 60 дней будут вести переговоры по таким вопросам, как снятие санкций с Ирана, ситуация в Ормузском проливе и ядерная проблема.



В рамках этих переговоров встречи, состоявшиеся 21 июня в Швейцарии, не были продолжены из-за продолжения нападений Израиля на Ливан, отказа США разблокировать замороженные активы Ирана, а также из-за разногласий между сторонами по вопросу управления Ормузским проливом.



Несмотря на достигнутое между сторонами соглашение, после ожесточённых военных столкновений в районе Ормузского пролива делегации обеих стран 1 июля провели отдельные встречи с катарскими официальными лицами в Дохе.