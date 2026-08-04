СМИ: Переговоры Ирана и Омана по Ормузскому проливу вступили в новый этап Если Вашингтон «прекратит вмешательство», Тегеран сможет достичь соглашения с Маскатом, отметил высокопоставленный представитель Исламской республики

Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива вступили в новый этап, несмотря на «препятствия со стороны США». Об этом высокопоставленный представитель Ирана, пожелавший остаться неназванным, сообщил англоязычному государственному телеканалу Press TV.

«Несмотря на препятствия со стороны США, переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому коридору вступили в новый этап»-,сказал он.

Чиновник выразил уверенность, что если Вашингтон «прекратит вмешательство», Тегеран сможет достичь соглашения с Маскатом. «Тегеран активно выполняет свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании, действуя в координации с Оманом и государствами региона. Если США прекратят вмешательство, Иран и Оман смогут достичь взаимопонимания по вопросу Ормузского пролива», - отметил источник.

По его словам, продолжение консультаций с Оманом по вопросу Ормузского пролива «свидетельствует о приверженности Тегерана дипломатии и его решимости защищать свои права».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются и соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто «уже сегодня или завтра».