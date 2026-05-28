СМИ: Переговорщики из США и Ирана достигли соглашения, однако Трамп пока не одобрил его

Американские СМИ сообщают, что переговорщики из США и Ирана достигли 60-дневной договоренности о продлении перемирия и проведении переговоров по иранской ядерной программе, однако ожидается одобрение со стороны президента Дональда Трампа.

Согласно сообщению, опубликованному на американской новостной платформе Axios и основанному на информации двух американских чиновников, между двумя странами достигнута договоренность.

Издание утверждает, что американские и иранские переговорщики согласовали текст 60-дневного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров по ядерной программе Ирана, однако президент Трамп пока не дал окончательного одобрения.

Оценивая ход процесса, официальные лица заявили, что соглашение по данному тексту было достигнуто во вторник и что лидеры двух стран проанализировали ход процесса.

Те же официальные лица утверждают, что Иран впоследствии сообщил им, что «готов подписать соглашение». Это утверждение американских источников не было подтверждено Ираном.

Если данный текст соглашения будет подписан, Ормузский пролив будет открыт для прохода торговых судов без каких-либо ограничений.

Взамен США снимут морскую блокаду, введенную в отношении иранских портов.

Администрация США пока не сделала официального заявления по поводу этих утверждений.