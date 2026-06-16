СМИ: Первые иранские суда прошли через район морской блокады после ее отмены США После распоряжения Трампа об отмене блокады иранские суда беспрепятственно продолжили движение

После отмены Соединенными Штатами морской блокады первые иранские суда беспрепятственно прошли через ранее ограниченную акваторию.

Как сообщает полуофициальное агентство Fars, президент США Дональд Трамп после достижения договоренностей распорядился отменить морскую блокаду, после чего несколько иранских судов без каких-либо проблем пересекли район, находившийся под ограничениями.

По данным агентства, один иранский супертанкер класса VLCC и судно для перевозки живого скота направились из открытых вод в иранские порты. Еще один танкер с иранской нефтью прошел через Оманское море и взял курс на порт, откуда будет осуществляться экспорт.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении договоренности между США и Ираном.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил факт достижения соглашения и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что мирное соглашение с Ираном завершено, а Ормузский пролив будет открыт, в связи с чем американская морская блокада будет немедленно снята.

Сообщения о том, что американо-иранские договоренности будут распространяться и на Ливан, вызвали дискуссии в Израиле. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что израильские войска не покинут районы на юге Ливана, которые находятся под их контролем.