СМИ: отношение Трампа к Зеленскому в последние недели изменилось в лучшую сторону

Оценка президентом США Дональдом Трампом политики и решений президента Украины Владимира Зеленского в контексте конфликта с РФ в последние недели изменилась в положительную сторону, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в течение более чем года глава Белого дома в частных беседах с советниками настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако в последние недели, по словам людей, общавшихся с ним, президент стал выражать новый оптимизм в отношении Украины и ее лидера Владимира Зеленского, следует из заявления.

Отмечается в частности, что американский лидер «впечатлен» действиями президента Украины, включая атаки на российскую территорию. Источники утверждают, что Трамп особенно восхищается беспилотным потенциалом Украины и ее способностью противостоять российским атакам.

Кроме того, Трамп также впечатлен методами противодействия украинской стороны иранским беспилотникам «Шахед», пишет газета. Источники также указали на начало изменения отношения Трампа к президенту России Владимиру Путину.

Ранее в рамках саммита НАТО в Анкаре Трамп встретился с Зеленским и заявил, что Вашингтон предоставит Украине право производить Patriot и «покажет, как это делать». «Мы выдадим вам лицензию на производство Patriot», - заявил американский лидер.

В Вашингтоне во вторник, 28 июля запланирована встреча Зеленского с Трампом.​​​​​​​

