Источники заявили, что ОАЭ заняли в регионе «более конфронтационную позицию» после ответных ударов Ирана

СМИ: ОАЭ якобы тайно наносили удары по территории Ирана Источники заявили, что ОАЭ заняли в регионе «более конфронтационную позицию» после ответных ударов Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) наносили тайные удары по территории Ирана. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными.

Согласно источникам, ОАЭ якобы осуществляли скрытые военные атаки непосредственно против Ирана в ходе войны, начавшейся после ударов США и Израиля по Ирану.

В публикации утверждается, что в апреле, в период действия режима прекращения огня, ОАЭ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван в Персидском заливе. Отмечается, что атака вызвала крупный пожар, из-за которого значительная часть мощностей НПЗ была выведена из строя на несколько месяцев.

Источники утверждают, что на тот момент перемирие еще не вступило в полную силу, и в этой связи США не отреагировали на атаку, а даже приветствовали участие в конфликте других стран Персидского залива, включая ОАЭ.

Источники также заявили, что ОАЭ заняли в регионе «более конфронтационную позицию» после ответных ударов Ирана, тогда как военное сотрудничество между США и Эмиратами продолжалось на протяжении всего конфликта.

Министерство обороны США (Пентагон) и МИД ОАЭ не делали никаких комментариев относительно предполагаемых атаках.

Белый дом, в свою очередь, не ответил на вопросы о роли ОАЭ в ходе войны, однако подчеркнул, что президент США Дональд Трамп располагает всеми возможными вариантами действий, а Вашингтон обладает максимальными рычагами давления на Иран.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван во время перемирия

После начала 28 февраля ударов США и Израиля по Ирану конфликт перерос в войну на фоне ответных атак Тегерана и ударов по ряду стран региона. 8 апреля около 01:30 президент США Дональд Трамп объявил о согласии на прекращение огня.

В тот же день Национальная иранская нефтеперерабатывающая компания сообщила, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван в Персидском заливе произошел в результате «вражеской атаки» и вызвал пожар на объекте.

Сообщалось, что пожарные оперативно приступили к тушению возгорания и благодаря своевременной эвакуации персонала жертв удалось избежать.

Кроме того, Национальная иранская нефтеперерабатывающая компания заявила, что система снабжения и распределения топлива в стране функционирует стабильно, призвав население контролировать его потребление.