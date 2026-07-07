Инцидент произошел спустя день после заявления UKMTO о проходе через Южный коридор без координации, несмотря на предупреждения Ирана

СМИ: нефтяной танкер, «проигнорировавший предупреждения», поражен у Ормузского пролива Инцидент произошел спустя день после заявления UKMTO о проходе через Южный коридор без координации, несмотря на предупреждения Ирана

Военно-морские силы Ирана поразили нефтяной танкер вблизи Ормузского пролива после того, как он «проигнорировал предупреждения».

Как сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на неназванные источники, катарское судно Al-Rekayyat «при поддержке ВМС США планировало пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе, однако было взято на прицел после того, как проигнорировало неоднократные предупреждения».

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что получило сигнал от танкера, двигавшегося на юг в Ормузском проливе, недалеко от побережья Омана.

Иранские официальные лица пока не сделали официального заявления по поводу инцидента. Однако, по данным Axios, двое американских чиновников возложили ответственность за атаку на Иран.

Обращает на себя внимание и то, что атака произошла через день после того, как UKMTO сообщило, что Южный коридор можно использовать «без координации», несмотря на неоднократные предупреждения Ирана о том, что все суда, проходящие через Ормузский пролив, должны получать разрешение от Тегерана.