СМИ: Нетаньяху пытается смягчить критику членов Кабмина в адрес Трампа ради мира с США Глава израильского правительства пытается сдержать критику в адрес президента США в собственном Кабмине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается донести до своих коллег по кабинету, что их заявления в адрес Вашингтона не отражают его собственную позицию, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа.

Как сообщил израильский государственный телеканал KAN, в последние дни Нетаньяху предпринимает шаги, направленные на снижение напряженности в отношениях с Белым домом.

Так, глава израильского правительства выступил с разъяснениями по поводу публикаций израильских министров в социальных сетях, содержащих критику в адрес американо-иранской договоренности и самого Трампа, и попытался объяснить, что подобные высказывания не соответствуют его собственной линии поведения.

Ранее Нетаньяху уже подчеркивал, что «решения принимает он сам», когда возникали споры вокруг заявлений ультраправого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, напомнили на гостелеканале, напомнив, что нынешняя ситуация является более чувствительной, поскольку критика на этот раз адресована непосредственно американскому президенту.

Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на выпады некоторых израильских министров в адрес Трампа и заявил, что Тель-Авиву следует учитывать поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Вэнс отметил, что значительная часть вооружений, используемых Израилем для своей обороны, поставляется Вашингтоном. Тем в Израиле, «кто считает проблемой Дональда Трампа», следует объективно оценивать сложившуюся ситуацию, сказал он.

Ряд израильских министров выразили возмущение в связи с заявлением Вэнса. Ультраправый политик Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич негативно отреагировали на критику, которая прозвучала в их адрес из-за выпадов против Дональда Трампа.​​​​​​​

