Израильские СМИ также сообщают, что США планируют в ближайшие дни расширить масштабы воздушной операции против Ирана

СМИ: Нетаньяху обсудит с Кабмином эскалацию в регионе Израильские СМИ также сообщают, что США планируют в ближайшие дни расширить масштабы воздушной операции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание Кабинета безопасности, в ходе которого будут обсуждаться удары США по Ирану, ответные действия Тегерана и эскалация обстановки в регионе. Об этом сообщает газета Haaretz.

Израильские СМИ также сообщают, что США планируют в ближайшие дни расширить масштабы воздушной операции против Ирана. Как сообщается, в этой связи Вашингтон уже начал переброску на Ближний Восток дополнительных боевых самолетов наряду с дозаправщиками.

14 июня США и Иран подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании, закреплявший 60-дневный переговорный период. Однако 8 июля президент США Дональд Трамп объявил соглашение сорванным, возобновив бомбардировки Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам в соседних странах.