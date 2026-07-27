По данным израильских СМИ, премьер-министр намерен выступить против предложенного Вашингтоном вывода войск, однако согласился на размещение международных сил в Газе при определенных условиях

СМИ: Нетаньяху намерен отклонить требование Трампа о выводе израильских войск из Газы, Сирии и Ливана По данным израильских СМИ, премьер-министр намерен выступить против предложенного Вашингтоном вывода войск, однако согласился на размещение международных сил в Газе при определенных условиях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как утверждается, намерен отклонить требование президента США Дональда Трампа о выводе израильских войск с территорий, занятых армией в секторе Газа, а также на юге Сирии и Ливана.

Как сообщает израильский телеканал Channel 13, на еженедельном заседании кабинета министров перед вылетом в США Нетаньяху сообщил, что администрация Вашингтона требует вывода израильских войск с занятых территорий в Ливане, Сирии и секторе Газа.

По данным телеканала, премьер-министр заявил членам кабинета: «Я решительно выступлю против этого и скажу им "нет"».

При этом отмечается, что, несмотря на требование Трампа о выводе войск из сектора Газа, израильское руководство согласилось на размещение в анклаве Международных сил по стабилизации (ISF).

Источники Channel 13 сообщили, что Тель-Авив придерживается позиции, согласно которой израильская армия сохранит контроль над так называемой «Желтой линией» до тех пор, пока движение ХАМАС не будет полностью разоружено и выведено из сектора Газа. По их словам, на данном этапе вывод войск не рассматривается.

Собеседники телеканала также сообщили, что в настоящее время в составе Международных сил по стабилизации насчитывается около 200 представителей, главным образом из дружественных Израилю стран, включая Уганду и Марокко.

По их информации, израильский кабинет одобрил предоставление ISF иммунитета в рамках закона «Об иммунитетах международных организаций». Предполагается, что международные силы будут действовать в районах, не находящихся под контролем израильской армии, в полной координации с военными.

Один из израильских чиновников заявил, что допуск любого подразделения ISF в страну будет возможен только после отдельного одобрения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел.

«Израиль будет выбирать страны, которые смогут направить свои силы, исключительно из числа государств, с которыми у нас заключены мирные соглашения и которые не ведут международной деятельности против Израиля или его официальных лиц», — сказал источник.

Несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает военные операции, разрушения и блокаду сектора Газа. По данным агентства, израильские силы контролируют около 70% территории анклава, в результате чего палестинское население сосредоточено на территории, не превышающей 30% площади сектора.

В последние недели в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что администрация США оказывает давление на Израиль, добиваясь вывода его войск с занятых территорий в Сирии, Ливане и секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 июля.