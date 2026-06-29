По данным израильского телеканала, премьер заявил, что в случае отсутствия компромисса готов действовать самостоятельно

СМИ: Нетаньяху может пойти на следующие выборы с собственным списком из-за разногласий в "Ликуде" По данным израильского телеканала, премьер заявил, что в случае отсутствия компромисса готов действовать самостоятельно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может принять участие в следующих парламентских выборах с собственным независимым списком из-за глубоких разногласий внутри возглавляемой им партии "Ликуд" по вопросу формирования списка кандидатов.

Как сообщает израильский телеканал Channel 14, Нетаньяху поднял этот вопрос на закрытой встрече с председателем Центрального комитета партии "Ликуд", министром туризма Хаимом Кацем.

По данным телеканала, премьер заявил, что в случае отсутствия компромисса готов действовать самостоятельно.

"Если потребуется, я сформирую собственный список и пойду на выборы самостоятельно", — цитирует канал Нетаньяху.

Источники, присутствовавшие на встрече, утверждают, что премьер произнес эти слова в шутку. Однако некоторые члены партии расценили их как политический сигнал, свидетельствующий о глубине раскола внутри "Ликуда".

По данным СМИ, причиной конфликта между Нетаньяху и Кацем стало требование премьер-министра увеличить свою квоту при формировании партийного списка с 5 до 11 мест в первой сороковке кандидатов.

Нетаньяху считает, что это позволит повысить шансы партии на выборах и "изменить лицо партии". В свою очередь Кац назвал требование чрезмерным, заявив, что партийные органы не поддержат столь значительное увеличение квоты.

Между тем сторонам удалось достичь временного компромисса по вопросу графика внутрипартийных процедур.

По сообщениям израильских СМИ, Конституционная комиссия партии "Ликуд" единогласно постановила провести праймериз по выборам кандидатов в Кнессет 26-го созыва 4 августа. Изначально голосование было запланировано на 28 июля, однако дата была перенесена после согласования между Нетаньяху и Кацем.

Также сообщается, что Нетаньяху отказался от ранее выдвинутой идеи полностью отменить праймериз и поручить отбор кандидатов специальному комитету, однако продолжает настаивать на расширении собственной квоты.

Если в Израиле не будут объявлены досрочные выборы, очередные парламентские выборы должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.

Обострение ситуации внутри "Ликуда" происходит на фоне снижения общественной поддержки правительства. Согласно последнему опросу газеты Maariv, если бы досрочные выборы состоялись сегодня, оппозиционный блок получил бы 60 мест в Кнессете, тогда как действующая коалиция во главе с Нетаньяху — лишь 50.