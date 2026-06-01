Разговор состоялся на фоне эскалации военных действий Израиля в Ливане и через несколько часов после того, как Нетаньяху отдал приказ нанести авиаудары по Бейруту

СМИ: Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Иране и Ливане Разговор состоялся на фоне эскалации военных действий Израиля в Ливане и через несколько часов после того, как Нетаньяху отдал приказ нанести авиаудары по Бейруту

Как сообщают израильские СМИ, в понедельник, 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию в Ливане и Иране во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила газета «Йедиот Ахронот», не уточнив, кто инициировал этот разговор.

Издание отметило, что в ходе разговора основное внимание было уделено вопросам, касающимся Ливана и Ирана, однако более подробной информации не привело.

Разговор состоялся на фоне эскалации военных действий Израиля в Ливане и через несколько часов после того, как Нетаньяху отдал приказ нанести авиаудары по ливанской столице Бейруту.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Тегеран приостановил обмен сообщениями с Вашингтоном из-за эскалации конфликта в Ливане со стороны Израиля.

Израильская государственная телерадиокомпания KAN сообщила, что Израиль планировал нанести удар по южным пригородам Бейрута в понедельник утром, но решил отложить бомбардировку из-за вмешательства США.

«Израиль оказывает значительное давление за кулисами с целью нанесения удара в ответ на эскалацию атак «Хезболлы», однако на данном этапе неясно, разрешат ли США крупномасштабную атаку на Бейрут в свете угроз со стороны Ирана, в том числе угрозы прямого удара по Израилю», — сообщает KAN.

«До сих пор Израилю удавалось отделять иранскую арену от ливанской, и пока неясно, преобладают ли на этот раз израильские интересы над американскими».

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как в феврале США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран ответил атаками, направленными против Израиля и союзников США в Персидском заливе, а также закрыл Ормузский пролив.

8 апреля благодаря посредничеству Пакистана вступило в силу перемирие, но последующие переговоры в Исламабаде не привели к заключению долгосрочного соглашения. Однако с тех пор продолжаются попытки найти решение.