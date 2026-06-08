Утверждается, что после беседы с Трампом Нетаньяху намерен отменить удары по Ирану, запланированные на вечерние и ночные часы

СМИ: Нетаньяху и Трамп второй раз за день провели телефонный разговор Утверждается, что после беседы с Трампом Нетаньяху намерен отменить удары по Ирану, запланированные на вечерние и ночные часы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп во второй раз за день провели телефонный разговор незадолго до того, как Иран объявил о прекращении атак. Об этом заявили израильские СМИ.

По данным израильского телеканала Kan 13, Нетаньяху и Трамп провели вторую телефонную беседу в течение дня.

В сообщении отмечалось, что разговор состоялся незадолго до заявления Ирана о прекращении атак против Израиля.

Газета Yedioth Ahronoth, в свою очередь, утверждает, что после беседы с Трампом Нетаньяху намерен отменить удары по Ирану, которые планировалось нанести в вечерние и ночные часы.

Израильская армия накануне, несмотря на режим прекращения огня, нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте. Иранские официальные лица осудили эту атаку и заявили, что ответят на действия Израиля.

Ночью в ряде городов на севере Израиля прозвучали сирены после того, как из Ирана были выпущены ракеты.

Израильская армия заявила, что нанесла удары по западным и центральным районам Ирана. Тегеран, в свою очередь, ответил на эти атаки ракетными ударами.

Незадолго до этого штаб «Хатам аль-Анбия» - подразделение ВС Ирана, отвечающее за ведение боевых действий, объявил о прекращении военных операций против Израиля.