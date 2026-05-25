На закрытых заседаниях кабинета министров глава правительства выражал обеспокоенность возможным соглашением между США и Ираном

СМИ: Нетаньяху испытывает трудности с влиянием на позицию Трампа по иранскому вопросу На закрытых заседаниях кабинета министров глава правительства выражал обеспокоенность возможным соглашением между США и Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху испытывает трудности с попытками повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по иранскому вопросу.

Как сообщил израильский телеканал Channel 13 со ссылкой на неназванные источники, Нетаньяху на закрытых заседаниях кабинета министров выражал обеспокоенность возможным соглашением между США и Ираном и признал, что у Израиля "в настоящее время нет пространства для маневра, позволяющего повлиять на решения Трампа".

В сообщении говорится, что заседания израильского военно-политического кабинета продолжаются и сегодня вечером, а в израильских структурах безопасности сохраняется повышенная готовность из-за опасений, что возможное соглашение предоставит иранскому режиму "неприкосновенность".

Утверждается, что единственным человеком, способным сорвать соглашение, является иранский лидер Моджтаба Хаменеи.

Также сообщается, что люди из ближайшего окружения Трампа, включая спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, а также его зятя и бывшего старшего советника Джареда Кушнера, оказывают давление на американского лидера с целью добиться прогресса в заключении соглашения.

Ранее израильская государственная телерадиокомпания KAN сообщала, что в ходе телефонного разговора с Трампом Нетаньяху выразил обеспокоенность "откладыванием" ядерного досье, а также увязкой режима прекращения огня в Иране с ситуацией в Ливане.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговорный процесс с Ираном продолжается и развивается регулярно и конструктивно.