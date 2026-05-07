СМИ: На острове Кешм произошла перестрелка между иранскими вооруженными силами и вражескими элементами Полуофициальное иранское информационное агентство «Тесним» заявило, что в нападениях на причал Бехмен могли быть замешаны Объединенные Арабские Эмираты

По данным полуофициального иранского информационного агентства «Фарс», на острове Кешм произошла перестрелка между иранскими вооруженными силами и «вражескими элементами».

В ходе перестрелки были обстреляны некоторые коммерческие районы «пристани Бехмен» на острове.

При этом не было предоставлено подробностей о том, было ли это столкновение или же воздушная атака «вражеских элементов» и ответ иранских систем противовоздушной обороны на эту атаку. ​​​​​​​

Полуофициальное иранское информационное агентство «Тесним» заявило, что в нападениях на причал Бехмен могли быть замешаны Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Израильские источники заявили, что не имеют отношения к событиям в Иране.

Тем временем, в районе Сирик провинции Хурмузган в Иране также были слышны звуки взрывов, однако было отмечено, что эти звуки были вызваны предупредительными выстрелами ВМС Корпуса стражей Исламской революции в связи с прохождением судов.

Информационное агентство «Тесним» сообщило о нападении беспилотного летательного аппарата (БЛА) на Бендер-Аббас.

Два упомянутых БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны.

Звуки взрывов

Иранские СМИ сообщили о звуках взрывов в городе Бендер-Аббас на юге страны и на острове Кешм.

Некоторые источники пояснили, что часть этих звуков была связана с предупредительными операциями, проводимыми ВМС Корпуса стражей исламской революции в отношении некоторых судов, незаконно проходящих через Ормузский пролив.