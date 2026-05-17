Выданы ордера на арест трех политиков и двух военных чиновников Израиля — Haaretz

СМИ: МУС тайно выдал ордера на арест пяти высокопоставленных израильтян Выданы ордера на арест трех политиков и двух военных чиновников Израиля — Haaretz

Международный уголовный суд (МУС) тайно выдал ордера на арест пяти высокопоставленных израильтян.

Дипломатический источник сообщил газете Haaretz, выдан ордер на арест троих политиков и двоих военных чиновников из Израиля. По словам источника, когда именно Гаагский суд вынес эти решения, неизвестно.

МУС, ранее выдавший ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа, пока не прокомментировал сообщение.

Если информация подтвердится, общее число израильских чиновников, на которых МУС выдал ордера на арест, вырастет до семи.

Ранее израильские СМИ сообщали, что прокуроры МУС рассматривали возможность возбуждения дел против ультраправого министра финансов Безалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Ордер на арест Нетаньяху

21 ноября 2024 года МУС объявил о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в связи с обвинениями в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Газе.

Венгерское правительство ранее заявило, что выходит из юрисдикции МУС в связи с запланированным официальным визитом Нетаньяху в страну.

Согласно Римскому статуту, выход из МУС вступает в силу через год после уведомления Генерального секретаря ООН. В течение этого периода Венгрия обязана выполнять свои обязательства, в том числе в случае необходимости исполнять ордера на арест.