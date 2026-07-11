Стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии «средней полосы» в Ормузском проливе, находящейся в международных водах, для полного и свободного судоходства

СМИ: Катарские чиновники ведут переговоры с Ираном и Оманом об открытии Ормузского пролива Стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии «средней полосы» в Ормузском проливе, находящейся в международных водах, для полного и свободного судоходства

Как сообщило в субботу, 11 июля агентство Axios со ссылкой на дипломата, осведомленного о ситуации, официальные лица Катара принимают участие в переговорах между Ираном и Оманом в Маскате, посвященных по крайней мере частичному открытию стратегически важного Ормузского пролива.



Сообщается, что стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии «средней полосы» в Ормузском проливе, находящейся в международных водах, для полного и свободного судоходства.



В пятницу ABC News сообщило, что переговоры между США и Ираном должны возобновиться после того, как иранские официальные лица в частном порядке признали, что обстрел судов в Ормузском проливе был «ошибкой».



Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы выразили желание вернуться к переговорам с США, однако позже Иран это опроверг. Трамп также заявил, что даже если переговоры возобновятся, перемирие «закончилось».



В середине июня Иран и США достигли рамочного соглашения при посредничестве Пакистана, направленного на прекращение военного конфликта и заключение долгосрочного мирного соглашения.



Однако в последние два дня обе стороны обменивались ударами на фоне эскалации напряженности после иранских атак на три торговых судна в Ормузском проливе.



В четверг Тегеран нанес серию ударов по военной инфраструктуре США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Иордании в ответ на американские атаки, продолжавшиеся вторую ночь подряд.

