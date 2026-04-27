По информации Axios, глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы поднял этот вопрос в ходе переговоров в Исламабаде

СМИ: Иран предложил США отложить ядерные переговоры в обмен на открытие Ормузского пролива По информации Axios, глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы поднял этот вопрос в ходе переговоров в Исламабаде

Иран предложил США новый вариант урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, предусматривающее перенос переговоров по ядерной программе на более поздний этап. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех информированных чиновников.

По данным источников, Тегеран через Пакистан передал Вашингтону предложение, в котором приоритет отдается урегулированию кризиса вокруг Ормузского пролива.

Согласно утверждениям чиновников, Иран предлагает либо длительное продление режима прекращения огня, либо достижение договоренности о полном завершении конфликта.

Источники также утверждают, что в рамках предложения переговоры по ядерной программе должны начаться лишь на следующем этапе - после повторного открытия пролива и снятия блокады.

По информации Axios, глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы поднял этот вопрос в ходе переговоров в Исламабаде.

Как утверждают источники, Аракчи также сообщил пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам, что внутри иранского руководства пока нет единой позиции относительно того, как реагировать на требования США.

При этом пока неясно, готов ли Белый дом рассматривать данное предложение.

После соглашения о прекращении огня между США и Ираном, достигнутого 8 апреля, переговоры при посредничестве Пакистана не привели к результату. После этого президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о введении «морской блокады» против Ирана и начал операции против связанных с Ираном судов, проходящих через Ормузский пролив.

В этот период США атаковали и задержали несколько иранских торговых судов в Оманском заливе и Индийском океане. В ответ Иран перехватил и задержал ряд судов в районе Ормузского пролива, включая некоторые суда, связанные с Израилем.