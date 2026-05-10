СМИ: Иран передал посредникам ответ на предложение США

Tolga Akbaba, Ulviyya Amoyeva
10 Май 2026•Обновить: 10 Май 2026
Иран направил посредникам свой ответ на проект предложения, выдвинутый США для прекращения атак.
Об этом в воскресенье, 10 мая сообщило официальное иранское информагентство IRNA.
В ответе, переданном Ираном, подчеркивается, что основное внимание уделяется прекращению войны, следует из сообщения.
США 3 мая отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы Ирана начали наносить удары по Израилю и американским объектам в арабских странах.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США ввели блокаду иранских портов.