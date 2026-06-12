СМИ: Иран не одобрял никаких проектов соглашения с США

Ahmet Dursun, Marina Mussa
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа, Тегеран пока не одобрял ни одного текста возможного соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщили Иранские СМИ.
По данным агентства Fars News Agency со ссылкой на высокопоставленный источник, пожелавший остаться неназванным, «никакой текст меморандума о взаимопонимании с США не был одобрен».
Ранее президент США Дональда Трампа заявил, что соглашение находится на стадии «одобрения» Ираном, и сообщил, что отменил запланированные на сегодня удары.