СМИ: Иран не одобрял никаких проектов соглашения с США Ранее Трамп заявил, что соглашение находится на стадии «одобрения» Ираном

Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа, Тегеран пока не одобрял ни одного текста возможного соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщили Иранские СМИ.

По данным агентства Fars News Agency со ссылкой на высокопоставленный источник, пожелавший остаться неназванным, «никакой текст меморандума о взаимопонимании с США не был одобрен».

Ранее президент США Дональда Трампа заявил, что соглашение находится на стадии «одобрения» Ираном, и сообщил, что отменил запланированные на сегодня удары.