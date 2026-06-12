Вопрос о будущем управления проливом будет решаться в рамках региональной повестки

СМИ: Иран не брал на себя никаких обязательств по передаче управления Ормузским проливом Вопрос о будущем управления проливом будет решаться в рамках региональной повестки

Иранские СМИ сообщили о появлении новых деталей проекта меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов между Ираном и США. По их данным, Тегеран «не брал на себя никаких обязательств» по передаче управления Ормузским проливом.

Как сообщает иранское официальное агентство IRNA, появились новые подробности проекта соглашения из 14 пунктов между США и Ираном. Отмечается, что Иран не будет брать на себя каких-либо обязательств по вопросу передачи управления Ормузским проливом.

Утверждается, что вопрос о будущем управления проливом будет решаться в рамках региональной повестки - путем диалога и совместного принятия решений между Тегераном и Оманом.