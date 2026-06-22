СМИ: Иран направит представителя для мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Ливане Катар и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу разблокировки замороженных иранских активов - СМИ

Иран направит своего представителя в новый механизм, который будет создан для мониторинга прекращения огня в Ливане. Об этом сообщило полуофициальное информационное агентство Mehr со ссылкой на заявление иранской переговорной делегации по итогам договоренностей, достигнутых в Швейцарии.

Как передает Mehr, Иран направит представителя в механизм, который будет создан для наблюдения за прекращением огня в Ливане.

Отмечается, что Иран будет включен в систему безопасности Ливана и направит своего представителя в новый механизм мониторинга прекращения огня. При этом Израиль не будет участвовать в работе данного механизма.

Кроме того, в сообщении решение о создании механизма, который должен обеспечить безопасность прохода судов через Ормузский пролив, было расценено как «подтверждение суверенитета Ирана в Ормузском проливе».

Также сообщается, что в случае выполнения 13-й статьи меморандума, предусматривающей «прекращение атак на всех фронтах, включая Ливан, отмену эмбарго США в районе Ормузского пролива, открытие Ормузского пролива для судоходства, снятие санкций с Ирана и разблокировку его замороженных активов», начнут работу три отдельные рабочие группы по ядерным вопросам, санкциям и инспекциям. При этом указывается, что, если 13-я статья не будет выполнена, Иран не продолжит переговоры.

В сообщении также говорится, что Иран и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу разблокировки замороженных иранских активов.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров с США заявил, что ограничения на экспорт иранской нефти были сняты, блокада завершилась, а часть замороженных активов Ирана была разблокирована.