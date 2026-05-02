СМИ: иранские удары повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Как сообщил в пятницу, 1 мая телеканал CNN со ссылкой на источники, в ходе последнего военного конфликта Иран и его союзники нанесли удары по не менее чем 16 военным объектам США в восьми странах Ближнего Востока, в результате чего некоторые из них оказались «практически непригодными для использования».



Сообщение основано на десятках спутниковых снимков и интервью с источниками из США и арабских стран Персидского залива, а пострадавшие объекты составляют «большинство военных позиций США» в регионе.



«Существует целый спектр оценок», — сказал один из источников. «От довольно драматичной точки зрения, что весь объект разрушен и его необходимо закрыть, до мнений лидеров, которые говорят, что эти объекты стоит ремонтировать из-за стратегической выгоды, которую они дают США».



Спутниковые снимки показали, что среди основных целей Тегерана были современные радиолокационные системы, системы связи и самолеты. Многие из этих объектов являются дорогостоящими и их трудно заменить.



«Примечательно, что они действительно определили эти объекты как наиболее рентабельные цели для удара», — добавил источник. «Наши радиолокационные системы — это наши самые дорогие и самые ограниченные ресурсы в регионе».



В среду финансовый контролер Пентагона Джулс «Джей» Херст III сообщил законодателям, что война в Иране на данный момент обошлась США примерно в 25 миллиардов долларов. Однако позже источник сообщил CNN, что фактическая цифра, вероятно, ближе к 40–50 миллиардам долларов.



В настоящее время война приостановлена, и продолжаются усилия по ее окончательному прекращению. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил: «Иран не идет на ту сделку, которая нам необходима».