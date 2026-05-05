По данным гостелевидения Ирана, США нанесли удары по гражданским скоростным и грузовым судам у побережья страны

СМИ Ирана: при атаках США на гражданские суда погибли 5 человек По данным гостелевидения Ирана, США нанесли удары по гражданским скоростным и грузовым судам у побережья страны

В результате атак США на гражданские скоростные и грузовые суда у побережья Ирана погибли пять человек.

Как сообщает государственное телевидение со ссылкой на неназванного военного командира, США нанесли удары по иранским гражданским судам.

Отмечается, что шесть скоростных катеров, ставших целью атаки, не принадлежали Корпусу стражей исламской революции, а находились в гражданском пользовании.

По информации местных источников, США также атаковали два небольших судна, перевозивших грузы со стороны Омана в направлении Ирана. В результате удара погибли пять мирных жителей.