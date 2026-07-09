СМИ Израиля: США вновь перебрасывают самолеты-заправщики в Израиль и на Ближний Восток

Burak Dağ, Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Самолеты-заправщики США, дислоцированные после достижения режима прекращения огня и договоренностей с Ираном в Европу, вновь вылетели для размещения в Израиле и на Ближнем Востоке.
Как сообщает государственная телерадиокомпания Израиля KAN, Вашингтон усиливает военную активность в регионе после ночных ударов США по Ирану.
По данным телеканала, самолеты-заправщики американских ВВС, ранее перебросанные на европейские базы после достижения договоренностей с Ираном, в течение последних нескольких часов направились обратно в регион.
Израильские источники сообщили KAN, что в Тель-Авиве считают, что воздушные атаки США против Ирана могут продолжаться несколько дней.
На фоне нового витка напряженности между США и Ираном Армия Израиля была приведена в состояние повышенной боевой готовности.
Сообщается, что начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир в течение последних суток провел серию совещаний с военным командованием и продолжает поддерживать прямые контакты с высокопоставленными представителями Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и Пентагона.
Отмечается, что власти Израиля намерены дать «жесткий» ответ, если Иран в качестве ответной меры на американские удары атакует израильскую территорию.
При этом Командование тыла Армии Израиля пока не вносило изменений в рекомендации по безопасности для населения.
Президент США Дональд Трамп, выступая сегодня после завершения 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, заявил о вероятности нанесения удара по Ирану.