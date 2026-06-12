Анонимные израильские источники сообщили KAN, что, несмотря на продолжающиеся атаки на юг Ливана, действия армии носят «точечный и ограниченный характер»

СМИ: Израиль поручил армии избегать ударов, способных сорвать соглашение между США и Ираном Анонимные израильские источники сообщили KAN, что, несмотря на продолжающиеся атаки на юг Ливана, действия армии носят «точечный и ограниченный характер»

Израильское правительство якобы поручило армии воздерживаться от ударов по Ливану, которые могли бы поставить под угрозу находящееся на стадии подписания соглашение между США и Ираном. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Израиля KAN.

Сообщается, после получения соответствующих указаний командование израильской армии накануне провело совещание по оценке ситуации и приняло решение «приостановить атаки на определенные обозначенные и несрочные цели» в Ливане.

Анонимные израильские источники сообщили KAN, что, несмотря на продолжающиеся атаки на юг Ливана, действия армии носят «точечный и ограниченный характер», а удары по Бейруту были ограничены.

В сообщении также утверждается, что «Хезболла» дала своим подразделениям указание не открывать огонь по населенным пунктам на севере Израиля.

Между тем в канцелярии премьер-министра Израиля опровергли эту информацию, заявив, что публикация не соответствует действительности.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя переговоры между США и Ираном, заявил, что «мир еще никогда не был так близок».